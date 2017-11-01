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Irkçı Winders parlamentoda Türk istemiyor

PVV Lideri Wilders, Hollanda'da çift vatandaşlık sahibi vekil ya da bakan görmek istemediğini söyledi.

01.11.2017 - 19:03
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Irkçı Winders parlamentoda Türk istemiyor

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosunda ve kabinede sadece Hollandalıların olması gerektiğini savundu.

BURASI BENİM ÜLKEM

Wilders, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Burası Hollanda parlamentosu. Burada Hollandalı olman gerekir. Ben parlamentoda Türk, Faslı ya da bir İsveçli olmasını istemiyorum. Bunu söylemeye hakkım yok mu benim? Burası benim ülkem" dedi.

Irkçı Winders parlamentoda Türk istemiyor

WİNDERS'A TEPKİLER BÜYÜYOR

Milletvekilinin veya bakanın çifte vatandaş olmasına karşı olan Wilders, iki ülkeye sadakat yerine parlamentosunda bulunduğu ülkeye sadık olması gerektiğini savundu. Wilders'in bu açıklaması parlamentoda büyük tepki topladı.

"BUNA WİNDERS KARAR VEREMEZ"

Wilders'a tepkisini gösteren Türklerin kurduğu Denk Partisi siyasi lideri Tunahan Kuzu, "Kimin Hollandalı olup olmadığına Wilders değil, ülkenin anayasası karar verir. Çifte vatandaşlık bir kişinin ülkeye olan sadakatı hakkında hiçbir şey ifade etmez. Bir kişinin sadakati davranışlarıyla ölçülebilir." ifadelerini kullandı.

WİNDERS KENDİ SADAKATİNİ SORGULASIN

Kuzu, Wilders'in bu konuda daha çok kendi sadakatini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Wilders, geçmişte evinde bulunmaktan daha çok İsrail Büyükelçiliğinde bulundu. Bu o kadar dikkat çekiciydi ki Hollanda İstihbarat Birimi bu durumu araştırmak zorunda kaldı." diye konuştu.

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