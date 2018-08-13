Adnan Bali Türk ekonomisinin sağlamlığına dikkat çekti

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Bloomberg HT kanalında soruları yanıtladı.

Piyasalardaki son dalgalanmayı değerlendiren Bali, Zor günlerden geçildiğini, ciddi spekülatif atakla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

"EKONOMİK TEMELLERLE İZAH EDEMİYORUM"

Bali, "Gelinen noktayı ekonomik temellerle izah edemiyorum" dedi ve şu açıklamaları yaptı: "Bütçe açığının GSYH'ye oranı Türkiye'de şu an %2'yi biraz aşacak. Bu oran yıllarca % 1.1 - 1.3 bandındaydı..

Bunu AB ile, diğerleriyle kıyaslayın, harcamalarda bir miktar genişlemeye rağmen önemli bir mali disiplin göstergesidir.

İkinci unsur kamu borç stokunun GSYH'ye oranı. Bu % 28'lerdeydi, şimdi %30'lara gelmiş olabilir ama AB ile kıyaslayınca bunun 3 katı oranlara giden ülkeler var.





"BANKACILIK SİSTEMİNDE AÇIK POZİSYON YOK"

Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Daha önce yaşanan krizlerden en temel farklardan biri bu. Finansal kesimin dışındaki kesimde ise açık pozisyon var, bu da 217 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam ilk bakışta ürkütüyor, ama kısa vadede reel sektörün 6.5 milyar dolar net artı pozisyonu var. Yani bir yıla kadar kısa vadede long pozisyonuyla bir tahammülü var, karşı tedbirleri alacak imkanları var.

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"PETROL 130 DOLARKEN KUR ATAĞI YEMEMİŞTİK, ŞİMDİ YİYORUZ"

Cari açığa bakarsak; cari açık çift basamaklara yaklaştığı sırada ve petrol fiyatlarının da 130 dolar olduğu dönemde kur atağı yemedik, şimdi kur atağı yiyoruz. İşte o nedenle bunun ekonomik temelleri yoktur. O nedenle gelinen seviyeleri görünce üzülüyorum.

"SÖYLEM DEĞİL EYLEM ZAMANI"

Bu yaşanan normal piyasa dinamikleriyle açıklanacak bir şey değil. Şu an artık söylem değil eylem zamanı.

"MERKEZ BANKASI ÖNLEMLERİNİ ALDI"

Piyasa yeterli aksiyon alınmama halini cezalandırıyor. Merkez Bankası önlemlerini aldı, BDDK da düzenlemeler yaptı. Bu kararların piyasa karşılığı da olacaktır..

"MEVDUAT ÇIKIŞI YOK"



Son hafta içerisinde bankamızdan mevduat çıkışı söz konusu değil. Döviz alım satımlarında da bizim hesaplarımızda çok özel bir durum yok. Alan olduğu gibi satan da var. 15 Temmuz'da çok ciddi bir döviz satışı görmüştük bu defa daha dengeli.



Şu an yaşanan kur artışı karlılıkları azalttığı gibi risk ağırlıklı varlıkları arttırıyor. Yani siz 1 dolar kredi vermeseniz bile geçmişte verilen krediler değer itibariyle arttığı için sermayeyi tüketiyor. Bu tabloda sermaye yeterliliklerimizi yönetmek açısından iyi hareket edeceğiz.."

