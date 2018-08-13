taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.568
USD
6,9538
EURO
7,9080
ALTIN
269,43
PETR
72,5800

Adnan Bali Türk ekonomisinin sağlamlığına dikkat çekti

Türk ekonomisinin ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıya olduğunu söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Artık söylem değil eylem zamanı" dedi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 11:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Adnan Bali Türk ekonomisinin sağlamlığına dikkat çekti

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Bloomberg HT kanalında soruları yanıtladı.

Piyasalardaki son dalgalanmayı değerlendiren Bali, Zor günlerden geçildiğini, ciddi spekülatif atakla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

"EKONOMİK TEMELLERLE İZAH EDEMİYORUM"

Bali, "Gelinen noktayı ekonomik temellerle izah edemiyorum" dedi ve şu açıklamaları yaptı: "Bütçe açığının GSYH'ye oranı Türkiye'de şu an %2'yi biraz aşacak. Bu oran yıllarca % 1.1 - 1.3 bandındaydı..

Bunu AB ile, diğerleriyle kıyaslayın, harcamalarda bir miktar genişlemeye rağmen önemli bir mali disiplin göstergesidir.

İkinci unsur kamu borç stokunun GSYH'ye oranı. Bu % 28'lerdeydi, şimdi %30'lara gelmiş olabilir ama AB ile kıyaslayınca bunun 3 katı oranlara giden ülkeler var.

Adnan Bali Türk ekonomisinin sağlamlığına dikkat çekti

"BANKACILIK SİSTEMİNDE AÇIK POZİSYON YOK"

Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Daha önce yaşanan krizlerden en temel farklardan biri bu. Finansal kesimin dışındaki kesimde ise açık pozisyon var, bu da 217 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam ilk bakışta ürkütüyor, ama kısa vadede reel sektörün 6.5 milyar dolar net artı pozisyonu var. Yani bir yıla kadar kısa vadede long pozisyonuyla bir tahammülü var, karşı tedbirleri alacak imkanları var.

Adnan Bali Türk ekonomisinin sağlamlığına dikkat çekti VİDEO

"PETROL 130 DOLARKEN KUR ATAĞI YEMEMİŞTİK, ŞİMDİ YİYORUZ"

Cari açığa bakarsak; cari açık çift basamaklara yaklaştığı sırada ve petrol fiyatlarının da 130 dolar olduğu dönemde kur atağı yemedik, şimdi kur atağı yiyoruz. İşte o nedenle bunun ekonomik temelleri yoktur. O nedenle gelinen seviyeleri görünce üzülüyorum.

"SÖYLEM DEĞİL EYLEM ZAMANI"

Bu yaşanan normal piyasa dinamikleriyle açıklanacak bir şey değil. Şu an artık söylem değil eylem zamanı.

"MERKEZ BANKASI ÖNLEMLERİNİ ALDI"

Piyasa yeterli aksiyon alınmama halini cezalandırıyor. Merkez Bankası önlemlerini aldı, BDDK da düzenlemeler yaptı. Bu kararların piyasa karşılığı da olacaktır..

"MEVDUAT ÇIKIŞI YOK" 

Son hafta içerisinde bankamızdan mevduat çıkışı söz konusu değil. Döviz alım satımlarında da bizim hesaplarımızda çok özel bir durum yok. Alan olduğu gibi satan da var. 15 Temmuz'da çok ciddi bir döviz satışı görmüştük bu defa daha dengeli.

Şu an yaşanan kur artışı karlılıkları azalttığı gibi risk ağırlıklı varlıkları arttırıyor. Yani siz 1 dolar kredi vermeseniz bile geçmişte verilen krediler değer itibariyle arttığı için sermayeyi tüketiyor. Bu tabloda sermaye yeterliliklerimizi yönetmek açısından iyi hareket edeceğiz.."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BDDK'dan dolar/TL açıklaması

BDDK'dan dolar/TL açıklaması

498
Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

134
Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

223
Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak

Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak

409
CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

158
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

118
Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM