İşitme engelli çocuklar için sanat atölyesi

Yapı Kredi Kültür Sanat binasının açılış sergisi “Sarmal” çocuklar için düzenlenen sanat atölyeleri bu hafta işitme engelli çocuklara ayrıldı.

ABD'de 25 yaşındaki bir kadın, 24 yıl önce dondurulmuş embriyo ile bebek sahibi oldu.

Amerikalı kadının kendisinden bir yaş küçük bebeği oldu

Listede Orta Direk Şaban, Tosun Paşa gibi filmler var.

1 CHP'nin gündeminde Başbakan'ın namaz fotoğrafı var Başbakan Yıldırım'ın Tataristan'da namaz kıldırdığı fotoğraf, CHP'liler tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

2 Bayern evinde Dortmund'u devirdi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Kupası 3. tur maçında Dortmund'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

3 İsrail Parlamentosu Erdoğan'ın Kudüs duruşunu tartıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine en büyük tepkiyi göstermesi, İsrail Parlamentosu'nda tartışmaya açıldı.

4 Alman basını: Rusya tatbikat değil savaş planı yaptı Rusya'nın Eylül ayında yaptığı terörle mücadele tatbikatını NATO ve Avrupa ülkelerine saldırı tatbikatı olarak yorumlayan Bild, Avrupa'ya savaş uyarısı yaptı.

5 Suriyeli Ruha: Biz buraya büyümeye geldik Gaziantep'in kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle Suriyeli çocuklar koro oluşturdu. Müzikal öncesi sahneye çıkarak Türkiye'ye teşekkür eden küçük Ruha Muhammed, "Yaptıklarınızı unutmayacağız" dedi.

6 Araçlarda cam filmine yeni düzenleme Taslağa göre ön cam filmi tamamen yasak, arka cam filmi ise serbest olacak. Yasak olmayan kısımlarda en az yüzde 70 ışık geçirgenliği şartı olacak.