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İşitme engelli çocuklar için sanat atölyesi

Yapı Kredi Kültür Sanat binasının açılış sergisi “Sarmal” çocuklar için düzenlenen sanat atölyeleri bu hafta işitme engelli çocuklara ayrıldı.

Haber Merkezi | 21.12.2017 - 09:38..
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Yapı Kredi Kültür Sanat binasının açılış sergisi “Sarmal” dolayısıyla çocuklar için düzenlenen sanat atölyelerinde bu hafta işitme engelli çocuklar konuk oluyor. Yapı Kredi Bankası’nın koleksiyonlarındaki değerli eserlerden yola çıkan atölye çalışmasında heykeltıraş Cemil Güç ve minyatür sanatçısı Berrin Güç çocuklarla birlikte sergiyi gezerek resimleri onlarla birlikte yorumluyorlar.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

Belirledikleri sanatçıların yapıtları üzerinden gerçekleştirecekleri atölye çalışmasında çocuklara konu, kompozisyon, renk, ışık, leke gibi resimsel kavramlar tanıtılıyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi günü yapılacak olan etkinliğe 6-12 yaş aralığındaki tüm işitme engelli çocuklar davetlidir.

İşitme engelli çocuklar için sanat atölyesi

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