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İşitme engelliler için mobil eldivenli iletişim

Konya'da iki üniversite öğrencisi, işaret dilini sese ve yazıya dönüştüren mobil "Konuşan Eller" isimli eldiven tasarladı.

AA | 01.01.2018 - 08:03..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencisi iki genç tarafından üretilen, işitme engellilerin iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla işaret dilini sese ve yazıya dönüştüren mobil "Konuşan Eller" isimli eldiven ilgi çekiyor.

İşitme engelliler için mobil eldivenli iletişim

"KONUŞAN ELLER"

SÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Uğur Mutlu Kalaycı ve Fatma Kevser Aslan, işitme engellilerin herhangi bir zorluk çekmeden hayata adapte olabilmelerini sağlamak için çalışma başlattı. Öğrenciler bir yılın sonunda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) aldıkları destekle işaret dilini sese ve yazıya dönüştürebilen "Konuşan Eller" isimli eldiven tasarladı.

İşitme engelliler için mobil eldivenli iletişim

İŞARET DİLİ TELEFON YAZILIMINDA

Eldivenin parmaklarında bulunan sensör, yapılan hareketi algılıyor ve bluetooth cihazı, bu işaret dilini android yazılıma sahip akıllı telefona gönderiyor. Telefonda tanımlı uygulama da işaret dilini sesli ve yazılı olarak kişiye gösteriyor.

Tam kapasite batarya ile bir gün boyunca çalışabilen eldiven, bin kelime ve yüz cümleyi hafızasına kaydedebiliyor.

Öğrencilerden Uğur Mutlu Kalaycı, eldiveni işitme engellilerin günlük hayatta daha kolay kullanabilmesini sağlamak amacıyla mobil olarak tasarladıklarını söyledi.

İşitme engelliler için mobil eldivenli iletişim

UYGULAMAYI DA ÖĞRENCİLER YAPTI

Konuşan Eller'in çift eldivenden oluştuğunu belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Eldiveni her iki el için iletişim kurmakta zorlanan işitme engelliler için tasarladık. Parmaktaki sensör sayesinde kişi belirlediği bir işareti tanımlamak istediğinde 3 saniye gibi kısa sürede hafızasına kaydediyor. İşaret her yapıldığında telefonda bulunan uygulama, yazılı ve sesli olarak mesajı gösteriyor. Telefondaki uygulamayı da kendimiz yaptık. Benzerlerine göre çok daha fazla kelime kapasitesine sahip ve çift eldiven şeklinde tasarladık. Mobil olarak kullanılıyor, yani herhangi bir yere ya da bilgisayara bağlanmıyor. Ayrıca eldivene normal işaret dilini tanımlayabildiğimiz gibi belirlediğimiz başka bir işareti de hafızasına kaydedebiliyoruz."

İşitme engelliler için mobil eldivenli iletişim

HER YERDE KULLANIM KOLAYLIĞI

Kalaycı, benzer eldivenlerin bilgisayara bağlı şekilde çalıştığına dikkati çekerek, "Bilgisayarla kullanım kişi için pek kullanışlı olmuyor. Ancak Konuşan Eller'de telefon bağlantısı olduğu için kullanıcı bunu dışarıda rahatlıkla kullanılabiliyor." dedi.

İşitme engellilerin eldiven sayesinde işine gidebileceğini ve zorluklarla karşılaşmadan rahat iletişim kurabileceğini aktaran Kalaycı, eldivenlerin dünyanın her yerinde kolaylıkla kullanılabileceğini ifade etti.

Kalaycı, sensörler geliştirildiği takdirde eldivenin kelime kapasitesinin artabileceğini dile getirdi.

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