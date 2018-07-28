İşkence gören köpeğin gerçek sahibi konuştu

Seydikemer’de çekilen köpeğe işkence videosu Tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Aracın arkasına bağladığı ip ile sürükleyen R.D. olayı ardından gözaltına alınmış, 4 bin 252 lira ceza alarak serbest bırakılmıştı.

SAHİBİ BODRUM'DA

Köpeğin kendine ait olduğunu söyleyen R.D.’nin köpeği Bodrum’dan kaçırdığı iddia edildi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORDU...

Köpeğin kendine ait olduğunu öne süren Can Şenkal, televizyon izlerken köpeğin su içme şekli dikkatini çekerek haberleri araştırmaya başladı. 29 Mart’da kaybolan ve 1 hafta bekledikten sonra 5 Nisan’da ise kayıp ilanı veren Şenkal, 5 ay boyunca köpeğinden haber alamayınca öldüğünü düşündü.





ŞİKAYETÇİ OLACAK

0-1 yaşındayken aldığı ve elleri ile büyüttüğü köpeğin geçmişten kalan yaralarını inceleyen Şenkal, köpeğin kendine ait olduğunu anladı. Köpeğin isminin 'Paşa' olduğunu söyleyen Şenkal, köpeğini bulduğu için sevinç yaşarken işkence gördüğü için ise büyük üzüntü yaşadı. Kimliği ve tüm evraklarının kendinde mevcut olduğunu anlatan Şenkal, köpeğe işkence yapan adam hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Şenkal, köpeğini su içmesinden tanıdığını ifade ederek “İzlediğim ilk videoda bunun bir hayvana yapılmasından inanılmaz etkilendim. 'Acaba benim köpeğim midir?' diye videoyu kısa süre izlemek zorunda kaldım. Köpeğimin bu kadar zayıflamayacağını düşündüğüm için bu benim köpeğim değil dedim. Bugün şans eseri haberleri izlerken bu olayın haberi tekrar yayınlandı. Bir yandan iş yaparken bir yandan da sadece haberin sesini duyuyordum. Benim köpeğimin su içişinin sesi hiçbir zaman kulağımdan gitmezdi. Çünkü çok fazla su içer ve farklı bir şekilde içerdi. Su içişinden dolayı bir anda dikkatimi çekti ve haberi izlemeye başladım. Sonra benim köpeğim Paşa olduğunu hissettim. Haberi araştırmaya başladım. Eşime bile haber vermeden son çekilen fotoğraflarını incelemeye başladım belki yanılıyor olabilirim diye. Ama burnunda eskiden kalan izlerin aynı bu köpekte de vardı. Tekrar tekrar baktım resimlere bende olan resimlerle karşılaştırdığımda köpeğin benim olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.



