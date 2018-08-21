İslam aleminde bayram sevinci

İslam alemindeki binlerce Müslüman sabah saatlerinde bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu taştı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırdıktan sonra yaptığı açıklamada, bütün farklılıklarına rağmen insanların Allah tarafından yaratıldığına işaret etti.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu aktaran Kavazovic, "Ortak kaderimizin için dinde birlik ve sorumluluğa ihtiyacımız var." dedi. Bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olma özelliğini taşıyan Bayraklı Camisi'nde de bayram namazı büyük bir coşkuyla kılındı. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da da bayram namazı vesilesiyle Müslümanlar camilere akın etti.

İslam alemi Kurban Bayramını kutluyor - VİDEO

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki 130'dan fazla camide bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de şehirle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

MAKEDONYA, KOSOVA VE ARNAVUTLUK

Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar da bayram namazını kılmak üzere camilerde toplandı.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı dolayısıyla müminlerle dolup taştı.

Kosova genelindeki camiler de bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Kurban Bayramı vesilesiyle Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan İskender Bey meydanında toplanan Müslümanlar saf tutup geleneksel olarak bayram namazını burada kıldı.

RUSYA'DA MÜSLÜMANLAR CAMİLERE AKIN ETTİ

Başkent Moskova’da yaşayan Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği Moskova Merkez Camisi'ne çıkan bütün sokaklar, namaz için kapatılırken, binlerce Müslüman namazı camilerin yanı sıra belediye tarafından belirlenen özel alanlarda kıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mesajında, İslam’ın Rus halkı arasındaki hoşgörü ve iyiliği teşvik etmeye devam ettiğine işaret ederek, Rusya’daki tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

ALMANYA'DA CAMİLER DOLDU

Başkent Berlin’de ve Köln şehrindeki Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere koştu.

Berlin Şehitlik Camisi’ni dolduran Müslümanlar camiye sığmayınca avluda namaz kıldı.

Avrupa Şampiyonası’nda katılmak için Berlin’de bulunan Bedensel Engelli Atletizm Milli Takımı'nın bazı sporcuları da bayram namazını Şehitlik Camisi’nde kıldı.

AVUSTRALYA'DA BAYRAM COŞKUSU

Avustralya’da 7’si Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait toplam 27cami bayram namazını eda etmek isteyen farklı etnik kökenlerden oluşan binlerce Müslüman’a ev sahipliği yaptı.

Cemaati en kalabalık camilerden bir olan Melbourne'daki Meadow Heights Camisi'ni sabah namazından itibaren dolduran Müslümanlar önce, cami imamı Nusrettin Öztürk tarafından verilen bayram vaazını dinledi.

MOROLU MÜSLÜMANLAR BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU

Filipinlerin Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camilere akın etti. Marawi'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Mindanao Eyalet Üniversitesi Stadyumu'nu doldurdu.

Bayram namazına bisiklet, motosiklet ve araçlarıyla gelen Marawililer renkli görüntüler oluşturdu. Bayram namazını kıldıran Prof. Dr. Hamid Aminoddin Barra Müslümanların ancak bir ve beraber olması halinde sıkıntılardan, parçalanmışlıklardan kurtulabileceğini belirtti.

Morolu Müslümanlar, Cotabato şehrindeki İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının yetimhanesinde de bayram namazını eda etti.

Ülkede şehit olan Moroluların çocuklarını barındıran yetimhanenin bahçesinde kılınan namazda her yaştan Müslüman bir araya geldi.

KIRGIZİSTAN'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINDI

Kırgızistan'ın başkent Bişkek'te binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.

İmamların vaazlarıyla başlayan bayram namazına Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Dosalı Esanaliyev, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov ile milletvekilleri katıldı.

ASTANA'DA DOKUZ CAMİDE BAYRAM NAMAZI

Kazakistan'ın başkenti Astana'da binlerce Müslüman, bayram namazı için merkez cami Nur Astana'ya akın etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yayımladığı kutlama mesajında, Kazakistan'da farklı din ve etnik grup temsilcilerinin yaşadığına işaret ederek, "Kurban Bayramı, din ve milliyete bakılmaksızın ruhani bütünlüğümüzü, birlikteliğimizi ve halkımızın karşılıklı saygısını güçlendirmeye önemli katkı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı kılındı.

Özbekistan Haber Ajansı, ülke genelindeki 2 binden fazla camide kılınan bayram namazını toplam 15 milyondan fazla vatandaşın eda ettiğini duyurdu.

STOCKHOLM'DA MÜSLÜMANLAR CAMİLERİ DOLDURDU

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Buna rağmen yer bulmakta güçlük çeken gurbetçiler sıkışık vaziyette bayram namazını kıldı.

Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde iki bine yakın Müslüman'ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

TUNUS'TA BAYRAM

Başkentte sabahın ilk ışıklarıyla her yaştan Tunuslu, tekbirler eşliğinde ülkenin sembolü niteliğindeki tarihi Zeytune Camisi'nin yolunu tuttu.

Tunus'a özgü "celbe" ismi verilen geleneksel kıyafetlerle namaza gelen bazı Tunuslular, caminin geniş avlusundan geçerken renkli görüntüler oluşturdu.

KAMERUN'DA MÜSLÜMANLAR CAMİLERDEN TAŞTI

Kamerun'un Yagoua kentinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde Yagoua Camisi'ni doldurdu.

Namaza erkek, kadın ve çocukların yoğun katılım göstermesiyle cemaat sokaklara taştı.