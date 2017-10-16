IKBY, İspanya ve İskoçya'dan sonra bir bağımsızlık sesi de ABD'den yükseldi. ABD'de faaliyet gösteren Müslüman ve siyahi halkların temsilcisi İslam Milleti (Nation of İslam) örgütü siyahi bir eyalet kurulması için ABD yönetimine çağrıda bulundu.

SİYAHİ EYALET ÇAĞRISI

1995 yılında Afro Amerikalıların özgürlük için Washington'da gerçekleştirdikleri yürüyüşün 22.yılında anma töreni gerçekleştiren birlik, siyahilerin toplumda yeterli kadar değer görmediğini, bu yüzden artık istediklerini almalarının zamanı geldiğini belirtti.

Kuruluşundan bu yana sadece siyahiler için özel bir bölge oluşturulmasını isteyen birlik, anma töreninde de bu isteğini yineledi. ABD topraklarında veya başka bir coğrafya da kendilerinin bir bölgesinin olmasını istediğini belirten birlik lideri Louis Farrakhan, "Özgür olmanın ne olduğunu bilmiyoruz, bunu öğrenmeliyiz." dedi.

İslam Cemaati'nden siyahi eyalet çağrısı VİDEO



ABD'NİN AYRILIKÇILARI

ABD'de siyahiler ile beyazların yan yana bile oturamadığı zamanlarda kurulan ve özellikle o dönemde Müslümanların temsilcisi olan İslam Milleti (Nation of İslam) örgütü, o günlerden beri siyahilere ait bir eyaletin oluşturulmasını talep ediyor. ABD yanlısı olmasına rağmen siyahi haklarının savunucusu örgüt, ABD toprakları içerisinde bağımsız bir yapıya kavuşmayı istiyor.