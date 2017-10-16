İslam Ulusu (Nation of İslam) nedir

ABD'de siyahilerin beyazlar ile birlikte yaşayamadığı dönemlerde bir kişi hem siyahileri İslam'a çağırmak hem de onların haklarını savunmak için bir oluşum kurdu. Adı İslam Ulusu (Nation of İslam) olan bu örgüt başta kutsal bir görevi kendine motto edindiyse de sonradan skandallar ile gündemden düşmemeye başladı.

İSLAM ULUSU'NUN MOTTOSU

İslam Ümmeti olarak da bilinen, Elijah Muhammed liderliğindeki Siyahi hareketi. Wallace D. Fard tarafından Detroit'te kuruldu. Örgütün programı, Siyah Amerikalıların ayrı bir ulus ve Siyahların Allah'ın seçkin kulları olduğunu öngörüyordu.

Muhammed, özellikle "mavi gözlü şeytanlar" biçiminde adlandırdığı beyazlara karşı sert söylemleriyle ünlendi. Kendileri için ayrı bir eyalet isteyen bu oluşum siyahi milliyetçisi olarak biliniyor.

SAHTE PEYGAMBERLİK İDDİASI

Malcolm X'in de İslamiyeti kabulüne sebep olan bu oluşum insanç olarak İslam'ı seçse de biraz farklı ideolojilerie sahipti. Mesela haccın, farz olduğunu kabul etmeyen bu görüş, aynı zamanda peygamberlik konusunda da bir takım tuhaf fikirlere sahipti. Zira Elijah Muhammed zamanla kendini peygamber olarak ilan etmekten çekinmeyecek bu sebepten dolayı Malcolm X gibi bir çok yoldaşını kaybedecekti.

MALCOLM X'İN ÖLÜMÜNDEKİ PARMAK İZİ

Karanlık bir oluşum olduğu düşünülen bu grup, zamanında Malcolm X'2in yükselişini hazmedememiş, örgütten ayrılmasını da fırsat bilerek onun peşinden gidenlere suikastler düzenlettirmişlerdi. Her ne kadar yapılan araştırma ve soruşturma fgaaliyetlerinde bu işi yaptıkları ortaya çıkmasa ve üzeri örtülmeye çalışılsa da aksi durum olduğuna bir çok kişi kanaat getiriyor.