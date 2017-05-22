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İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya, Recep Tayyip Erdoğan'a artık Batılılar gibi "Sayın Cumhurbaşkanı" diye hitap edeceğini söyledi.

22.05.2017 - 08:05
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İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 998 günün ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye döndü.

FOX ekranlarında Çalar Saat programı ile izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, Erdoğan'ın partisine dönüşünü değerlendirdi.

"TARAFSIZLIĞIMA GÖLGE DÜŞER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafısızlığını kaybettiğini ifade eden Küçükkaya, "Artık Sayın Cumhurbaşkanımız demeyeceğim. Batılılar gibi 'Sayın Cumhurbaşkanı' diyeceğim. Çünkü o artık bir parti lideri. Cumhurbaşkanımız dersem benim de tarafsızlığıma gölge düşer." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim VİDEO

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

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