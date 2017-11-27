İsmet Yılmaz TEOG sonrası yeni sistemi anlatıyor

TEOG sonrası yeni sistemde yapılacak olan söz konusu sınavın, TEOG’da olduğu gibi kazanım ölçme sınavı değil, bir seçme sınavı olarak kurgulanması öngörülüyor. Bu nedenle 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerindeki programlarda yer alan kazanımları yoklama gibi bir amaçtan ziyade, öğrencinin ortaokul sonunda, söz konusu sınıf düzeylerindeki öğretim programlarının genel hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi hedefleniyor.

İSMET YILMAZ SORULARI YANITLIYOR

İsmet Yılmaz, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı'na Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtlıyor.

İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

ADRESE DAYALI KAYIT, İSTEĞE BAĞLI SINAV

TEOG'un kaldırılmasının ardından "Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi" adı verilen yeni bir sistem getirilmişti. Yeni sisteme göre, öğrenciler adreslerine en yakın 5 okuldan birini seçecek. Evlerine yakın okullara yerleştirilen öğrencilerin oranı yüzde 90 civarında olacak. Belirlenecek nitelikli okullara girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için ise Milli Eğitim Bakanlığı'nca merkezi sınav yapılacak.

SADECE 8. SINIFLARDAN SORU SORULACAK

"Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık.

SORU DAĞILIMI

20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak.

90 SORU OLACAK

Tek oturumda 135 dakika sınav yapılacak.

90 soru sorulacak.

AÇIK UÇLU SORU OLACAK MI?

Açık uçlu soru olmayacak. Noktayı koyduk. Açık uçlu sormamayı bu sınavlarda kararlaştırdık. Doğru eğitim açık uçluyu gerektirir ama tartışmaya açmamak adına açık uçlu soru olmayacak.

LİSEYE SINAVSIZ GEÇİŞİ HEDEFLİYORUZ

Ortaokuldan liseye de sınavsız geçiş sağlamayı hedefliyoruz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

İlkokul kayıtlarımız adrese dayalı yapılıyor. Duydunuz mu, "Bundan dolayı evimi satacağım, şuradan ev alacağım" diyeni. Ortaokulda kayıtlarımız adrese dayalı. Bir aileden "Taşınacağım, şu okula kaydetmek için." Böyle duydunuz mu? İstisnai vardır. Bunlar sosyal medyada gündem oluşturur ama sosyal medya ile gerçek hayatın gündemi birbirine uygun değildir.

AYRINTILAR GELİYOR..