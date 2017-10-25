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İspanya Başbakanı'ndan Katalonya ekonomisi açıklaması

İspanya Başbakanı Manuel Rajoy bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Katalonya'nın ekonomisine dikkat edeceklerini belirtti.

25.10.2017 - 14:27
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İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, özerk Katalonya'da merkezi yönetim uygulayarak, bu zengin bölgenin bağımsızlık girişimi nedeniyle daha fazla ekonomik zarara uğramasına engel olmak istediklerini söyledi.

İspanya Başbakanı'ndan Katalonya ekonomisi açıklaması

REFERANDUMUN GETİRDİĞİ EKONOMİK SONUÇLAR DİKKATLE İNCELENECEK

Rajoy, anayasanın merkezi yönetime imkan veren 155. maddesini uygulamanın amacının bağımsızlık girişiminin doğurduğu ekonomik sonuçları gidermek olduğunu söyledi.

İspanya'nın şirket kayıtlarına göre, merkezi Katalonya'da bulunan şirketlerden 1,000'den fazlası bağımsızlık girişiminin yarattığı çalkantılar üzerine bölgeden çıktı. Ortaya çıkan belirsizlik, İspanya hükümetinin ekonomik tahminlerini düşürmesine de yol açtı.

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