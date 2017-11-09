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İspanya Dışişleri Bakanı'ndan ayrılıkçılara gözdağı

İspanya Dışişleri Bakanı, ayrılıkçı hareketlere tüm İspanyolların karar vereceği bir referandum sistemini getireceklerini söyledi.

09.11.2017 - 11:08
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İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, İspanya'nın gelecekte ülkenin içindeki bölgelere bağımsızlık referandumu yapma izni veren anayasa değişiklikleri yapabileceğini söyledi.

AYRILIKÇI HAREKETLERE GÖZDAĞI

İspanyol Bakan Dastis, ülkenin içindeki bölgelere bağımsızlık referandumu yapma izni veren anayasa değişikliklerinin referanduma götürülebileceğinin sinyalini verdi. Ancak bu değişim ile birlikte yürürlüğe sokulacak olan sistemde bağımsızlık için tüm İspanyol halklarının oy kullanacağı bir seçim olacağını belirtti.

İspanyol Bakanın bu açıklaması, ayrılıkçı hareketlere bir gözdağı olarak yorumlandı. Zira sadece bir bölgede yapılacak ayrılık seçiminin, tüm ülke nüfusuyla kıyaslanması, bağımsızlığı hemen hemen imkansız kılıyor.

KATALONYA DÜZENLEMESİ

Öte yandan Dastis, parlamentoda Katalan halkının bir kısmının taleplerine daha uygun hale getirme ihtimalini incelemek üzere bir parlamento kurulduğunu açıkladı.

İspanya'nın geri kalanının da anayasa değişikliği yönünde oy vermesi şartını koşan Dastis, sözlerine şöyle devam etti: "İlgilenilmesi gereken bir siyasi durumla karşı karşıya olduğumuzu kabul ediyoruz fakat her durumda bir karar alınacaksa tüm İspanyalılar tarafından alınmalı."

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