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İspanya Katalonya kurumlarına kayyum atayacak

İspanya hükümeti, Katalan kamu kuruluşlarının idaresini devralmak için hazırlıklara başladı. Katalanlar ise 'kayyumu tanımayız' diyor.

30.10.2017 - 13:07
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İspanya Katalonya kurumlarına kayyum atayacak

Geçtiğimiz hafta Katalonya bölgesel yönetiminin bağımsızlık ilan etmesinin ardından bölgenin özerkliğini elinden alan İspanya merkezi hükümeti, Katalan kamu kuruluşlarının idaresini devralmaya hazırlanıyor.

KATALAN LİDER GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cuma günü Madrid yönetimi Katalonya'nın artık özerk bir bölge olmadığını ilan etmiş, Katalan lider Carles Puigdemont'u da görevden aldığını duyurmuştu.

150 KURUM

Şimdi ise Katalonya bölgesel idaresinin kontrolündeki yaklaşık 150 kurum ve kuruluşun yönetiminin kayyum atamalarıyla Madrid'e bağlanması gündemde.

İspanya Katalonya kurumlarına kayyum atayacak

GÖREVDEN ALINANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULACAK

Görevden alınan Katalan lider Puigdemont ve diğer üst düzey Katalan yetkililer hakkında ise suç duyurusunda bulunulması ve gözaltına alınmaları olasılığı var.

Böyle bir gelişmenin Katalonya'da büyük protestolara yol açabileceği ifade ediliyor.

İSPANYA BUGÜN KAYYUMLARI ATAYACAK

Öte yandan İspanya hükümetinin Katalonya'daki kurumlarda görev yapacak isimleri bugün ataması bekleniyor.

İspanya Katalonya kurumlarına kayyum atayacak

GÖREVDEN ALINAN KATALAN LİDER "TANIMAYACAĞIZ" DEDİ

Ancak Puigdemont ve başkan yardımcısı Oriol Junqueras, Madrid'den yapılacak atamaları tanımayacaklarını, kendilerini sadece Katalan halkının görevden alabileceğini söylüyor.

Eğer Puigdemont ve diğer Katalan yetkililer görevlerini bırakmayı reddederlerse, haklarında suç duyurusunda bulunulması olası.

YEREL POLİS GÜVENLİK GÜÇLERİ YERLEŞTİRDİ

Katalonya'nın yerel polis gücü Mossos, yerel hükümet sarayı önüne ve bölgedeki meydana ilave güvenlik güçleri yerleştirmiş durumda.

Mossos emniyet müdürü de geçtiğimiz hafta Madrid tarafından görevden alınmıştı.

İspanya Katalonya kurumlarına kayyum atayacak

İSPANYA: PROFESYONELCE DAVRANIN

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, "İlgili yetkililerden 'profesyonelce davranmalarını bekliyoruz" diyor.

İspanya Başsavcısı da ülkenin yasalarını çiğnediği düşünülen Katalan yetkililer hakkında iddianamelerin hazırlandığını belirtiyor.

KATALONYA'DAKİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

1 Ekim'de Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda bağımsızlığa destek yüzde 97,2 olmuş ancak referanduma katılım oranı yüzde 43'te kalmıştı.

Madrid, referandumun yasa dışı olduğunu söyleyerek sonuçların tanınmayacağını vurguluyor.

21 ARALIK'TA SEÇİME GİDİLECEK

Başbakan Mariano Rajoy hükümeti görevden alınan Katalonya yerel yönetiminin yerine geçecek idarenin belirlenmesi için , 21 Aralık'ta seçime gidilmesini kararlaştırmış durumda.

Dışişleri Bakanı Dastis "Puigdemont hapse girmediği sürece Aralık'taki seçimlerde yarışabilir" demişti.

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