taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.073
USD
3,7326
EURO
4,3973
ALTIN
152,80
PETR
58,3200

İspanya Kralı istenmeyen adam ilan edildi

Katalonya'nın Girano kentinde yerel meclis İspanyol Kralı 6. Felipe'yi 'istenmeyen kişi' ilan etti.

25.10.2017 - 15:42
  1. Haberler
  2. Dünya

Katalonya'ad bağımsızlık referandumu ve sonrasında gelişen olaylar ile bölgedeki sular bir türlü durulmuyor. Bağımsızlık referanumundan sonra özerkliği askıya alınan Katalonya'da Girona kenti meclisi İspanya Kralı 6. Felipe ve aile fertlerini "istenmeyen kişi" (persona non grata) olarak ilan ettiler.

İspanya Kralı istenmeyen adam ilan edildi

BARSELONA MECLİSİ REDDETMİŞTİ

Bu ayın başında, bağımsızlık yanlısı sol parti CUP, Barcelonalı yetkililerden, bağımsızlık referandumunu reddeden 6. Felipe ve kraliyet ailesinin tüm fertlerini istenmeyen kişi ilan etmesini talep etmişti. Barcelona Kent Konseyi ise bunu kabul etmemişti.

Meclis ayrıca İspanya'nın Katalonya temsilcisi Enric Millo'yu da istenmeyen kişi ilan etti.

İspanya Kralı istenmeyen adam ilan edildi

KRAL'DAN SERT BAĞIMSIZLIK SÖZLERİ

Madrid, 1 Ekim'de düzenlenen ve 2.2 milyon Katalan'ın katıldığı bağımsızlık referandumunu yasadışı ilan etmiş, İspanya Kralı 6. Felipe, Katalonya özerk yönetiminin "İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştığını, anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediğini" söylemişti.

 

İlginizi Çekebilir
İngiliz kadın tazminat almak için arabanın önüne atladı
İngiltere'nin Blackpool kentinde bir kadın, gece yarısı karşıdan karşıya geçerken arabanın önüne atlayarak sürücüyü zor durumda bıraktı.
Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko
ABD'ye bağlı Porto Riko'da maria kasırgasının izleri havadan görüntülendi.
Baba Bush tekerlekli sandalyede ABD'li aktristi taciz etti
Amerikalı aktris Heather Lind, 93 yaşındaki ABD Eski Başkanı George H.W. Bush’un kendisini taciz ettiğini açıkladı.
Amazon bir çifte yanlışlıkla 30 kilo esrar gönderdi
Online alışveriş sitesi Amazon, ABD'de Orlando’lu bir çifte yaklaşık 30 kilo esrar gönderdi, çift polise bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'a Rusya bayraklı protesto

Trump'a Rusya bayraklı protesto

47
Meral Akşener'in partisinin adı: İyi Parti

Meral Akşener'in partisinin adı: İyi Parti

533
Terör sözcüsü Amberin Zaman

Terör sözcüsü Amberin Zaman

145
İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ali Lapanta

İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Ali Lapanta

239
Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

Atillaş Taş: Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum

121
Barzani referandumu dondurdu

Barzani referandumu dondurdu

138
Kamuda F klavye dönemi

Kamuda F klavye dönemi

277
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM