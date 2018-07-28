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İspanya plajlarına ulaşan göçmenler

Polis tarafından takip edilen bir grup göçmen, İspanya sahillerine ulaşınca can simitlerini üzerinden atıp çevredeki kum tepeleri ve ağaçlık alanlara doğru koştuğunu gösteren görüntüler yayınlandı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 15:43..
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İspanya plajlarına ulaşan göçmenler

Görüntülerde, çoğu genç erkek olmak üzere 30'u aşkın göçmenin Tarifa kıyısına varır varmaz kalabalık botlarından aşağı atladığı ve plajda güneşlenenlerin şaşkın bakışları altında  peşlerindeki polislerden kaçabilmek için farklı yönlere doğru koşmaya başladığı görülüyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Göçmenlerin, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek İspanya'nın güney ucundaki Tarifa kasabasının kıyısına ulaştığı belirtilirken, başlarına daha sonra ne geldiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İspanya plajlarına ulaşan göçmenler VİDEO

BİR YILDA 55 BİN GÖÇMEN

Afrika'dan çok sayıda göçmen Fas üzerinden Cebelitarık Boğazı yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu sene ülkenin kıyılarına ulaşan göçmenlerin sayısının 17.000 olduğunu söylüyor.

BM verilerine göreyse, bu sene Avrupa kıyılarına varan göçmenlerin sayısı 55 bin.

Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısının son dönemde arttığı belirtiliyor. Yetkililere göre bunun nedeni, bu dönemde denizlerin durgun, yani güvenli yolculuğa daha uygun olması.

İspanya plajlarına ulaşan göçmenler

İspanya plajlarına ulaşan göçmenler

İspanya plajlarına ulaşan göçmenler

İspanya plajlarına ulaşan göçmenler

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