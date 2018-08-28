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İspanya polisi ananasların içinde uyuşturucu buldu

Uyuşturucu tacirlerine karşı savaş açan bir diğer ülke de İspanya. Polisler ananasların içinde kokain yakaladı.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 05:54..
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Dünyayı saran uyuşturucu tehlikesi için İspanya da emniyet güçlerini uyardı. Ülkeye giren her madde incelenirken, narkotik polisleri ilginç bir yerde kokain buldu.

ANANASLARI PARÇALADILAR

İhbar üzerine harekete geçen İspanya polisi, şüpheli bir yolcunun cantasını inceledi. Emniyet ekiplerinin yaptığı ilk araştırmada bir sonuç çıkmadı.

Şüpheli şahsı aramay devam eden polisler daha sonra ananasları parçalamaya başladı. Parçalanan ananasların içindne kokain çıktı.

İspanya polisi ananasların içinde kokain ele geçirdi

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