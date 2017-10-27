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İspanya Senatosu için karar günü

Katalonya referandumu sonrası İspanya Senatosu, 155'inci maddeyi devreye sokmak istiyor.

27.10.2017 - 10:12
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İspanya’da Katalonya krizinin tarafları aynı gün alacakları kararla özerk bölgenin akıbetini belirleyecek.

SENATODA TARTIŞILMAYA BAŞLADI

27 Ekim’de, Katalan Meclisi bağımsızlığın ilan edilip edilmemesini oylarken, Senato ise bağımsızlık girişimlerine karşı Madrid’in hazırladığı önlem planını onaylayacak. Hükümetin, bölgenin özerkliğinin askıya alınması için sunduğu teklif Senato’da tartışılmaya başlandı.

155'İNCİ MADDENİN DEVREYE SOKULMASI GEREKİYOR

Madrid’in özerk yönetimi devralabilmesi için anayasanın 155. maddesinin devreye sokulması gerekiyor. Perşembe günkü oturumda konuşan Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, teklife karşı çıkanlara sert bir dille yanıt verdi.

Santamaria, “155. maddenin devreye girmesi, bazılarının iddia ettiği gibi merkeziyetçiliğin başladığı anlamına gelmiyor. Bu maddenin işletilmesi itaatsizliğin, kanunlara aykırı davranışların ve özerklik hakkının suistimal edilmesinin sona erdirilmesi anlamına geliyor.” diye konuştu.

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