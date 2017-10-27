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İspanya, Katalonya yönetimini görevden aldı

Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından İspanya yönetiminin Katalan parlamentosunu feshettiği bildirildi.

27.10.2017 - 21:36
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İspanya, Katalonya yönetimini görevden aldı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı almıştı.

KATALONYA PARLAMENTOSU FESHEDİLDİ

Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından İspanya yönetiminin Katalan parlamentosunu feshettiği bildirildi.

İspanya, Katalonya yönetimini görevden aldı

21 ARALIK'TA SEÇİM VAR

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasanın 155. maddesi gereği, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldıklarını açıkladı. Rajoy, 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceğini de belirtti.

İspanya, Katalonya yönetimini görevden aldı

"BAĞIMSIZLIK İMKANSIZ BİR ŞEY"

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı karşısında devletin gerekli tepkiyi vereceğini söyledi.

Senato'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlığı için "imkansız bir şey" ifadesini kullanarak, "Tüm İspanyollara ve Katalanlara sakin olmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü gerekli tedbirler en iyi, en etkili ve en orantılı şekilde alınacaktır. Suç teşkil eden bu harekete karşı devlet gerekli tepkiyi verecektir" dedi.

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