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İspanya'da hava kirliliği önlemi

İspanya'nın başkent, Madrid'de hava kirliliği nedeniyle bugün sadece tek plakalı araçların trafiğe çıkmasına izin verilecek.

Ajanslar | 29.12.2016 - 09:45
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Belediyeden yapılan açıklamada da havaya salınan azotdioksit miktarını azaltmak için trafiğe çıkan araçlara kısıtlama getirildiği belirtildi.

HAVA KİRLİLİĞİNE PLAKALI ÖNLEM

Plaka numarası çift sayıyla biten araçların, perşembe günü sabah saat 6.30 ile 9.00 arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini belirten Madrid Belediye Başkanı Yardımcısı Marta Higueras, bu sayede hava kirliliğini azaltmanın amaçlandığını kaydetti.

Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında alınan ve yürürlükte olan önlemler arasında, kent sakini olmayanların caddelere araç park etmemesi ve düşürülen hız limiti bulunuyor.

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