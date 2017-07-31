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İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

İspanya'nın Barcelona kentinde, müzik festivalinde çıkan yangın dolayısıyla 22 bin kişi tahliye edildi.

31.07.2017 - 00:22
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Parc de Can Zam Parkı'nda düzenlenen 'Tomorrowland' adlı elektronik müzik festivalinde yangın çıktı.

İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

Tomorrowland'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sahnenin teknik arıza nedeniyle alev aldığı belirtildi. Yangına dair görüntülerde de alevlerin büyük açık hava sahnesini kapladığı görülüyor.

CAN KAYBI YAŞANMADI

​Barcelona yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre itfaiyeciler, can kaybının yaşanmadığı yangında, konsere gelen 22 bin kişiyi tahliye etti. Yangının çıkış sebebininin araştırıldığı kaydedildi.

İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

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İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

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