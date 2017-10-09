İspanya'dan Katalan liderine suikast tehtidi

Katalonya'nın 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından bölgede sular bir türlü durulmuyor. Katalan yönetimi bağımsızlığı ilan edeceğini açıklarken, İspanyol hükümetinden bu açıklamaya adeta tehdit gibi cevap geldi, Katalan lider Puigdemont ölüm ile tehdit edildi.

"SONU SELEFİ GİBİ OLABİLİR"

İspanya'da hükümeti temsil eden Halk Partisi sözcüsü Pablo Casado, Katalonya bölgesinde yaşanan olayları değerlendirmek için bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Halk Partisi ve dolaylı olarak da olsa hükümet adına konuşan Casado bağımsızlığının asla gerçekleşmeyeceğini söylerken, Katalonya lideri Puigdemont konusuna da değindi. İspanyol sözcü açıklamadan çok tehdit yağdırarak, "Katalan liderinin sonu da aynı selefi gibi olabilir. Tıpkı Franco döneminde yaşananlar..." gibi diyerek Puigdemont'u ölümle tehdit etti.

"BAĞIMSIZLIK İLAN EDİLECEK"

İspanyol Sözcü'nün açıklamasının hemen öncesinde Katalonya yönetimi 24 saat içerisinde, seçim sonuçlarının verdiği demokratik hak gereği, bağımsızlığını ilan edeceğini açıklamış, ve bu doğrultuda adımların bundan sonraki süreçte aatılacağını belirtmişti. Bu açıklamanın hemen ardıdnan ise İspanya'nın ölüm tehtidi ile birlikte iç savaş çığlıkları beraber geldi.

İSPANYA'DA İÇ SAVAŞ VE FRANCO

İspanya'da yaşanan bu olaylar açık bir iç savaş faaliyetinin ayak sesleri olarak belirtiliyor. Diktatör Francis Franco dönemi İspanya'sında yaşanan katliamlara işaret eden Sözcü Casado, tıpkı Franco'nun, dönemin Katalonya lideri Lluís Companys i Jover'nu öldürtmesi gibi Pudigemant'ın da öldürülebileceğine işaret etti.





Diktatör Fransis Franco'nun yönetiminde yaşanan sivil ayaklanma ve iç savaş halinde binlerce Katalan ve Basklıları öldürmüş kanlı bir "devrime" imza atmıştı.