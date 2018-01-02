İsrail Afrikalı sığınmacıları hapse atacak

İsrail Nüfus, Göç ve Sınır Birimi, sığınma başvuruları sonuçsuz kalan Afrikalılıları sınır dışı etme sürecini 1 Ocak'ta başlattı.

SÜRESİZ HAPİS CEZASI KAPIDA

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre ülkeden ayrılmayı reddeden göçmenler süresiz olarak hapsedilirken, onları çalıştıran işverenler de para cezasına çarptırılacak.

İSRAİL'DEKİ SIĞINMACILAR

İsrail'de büyük çoğunluğu Eritreli ve Sudanlı olmak üzere yaklaşık 35 bin Afrikalı yetişkin ve bu kişilerin ülkede doğan 5 bin çocuğu yaşıyor.

KENDİ İSTEKLERİYLE AYRILANLARA PARA VERİLECEK

Kendi istekleriyle ülkeden ayrılanlara kişi başına 3 bin 500 dolar verilecek. Holot Gözaltı Merkezi'nde tutulan 970 göçmen ve Saharonim Hapishanesi'nde tutulan 450 göçmenin de ülkeden ayrılmaya zorlanacağı bildiriliyor.