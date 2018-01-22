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İsrail ara buluculuk için sadece ABD'yi istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, barış sürecinde ABD'nin ara buluculuğunun alternatifi olmadığını belirtti.

AA | 22.01.2018 - 03:20..
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Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında görevli İsrail büyükelçileriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya gelen Netanyahu, konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a hitaben, "Barış sürecinde ABD'nin ara buluculuğunun alternatifi yok." ifadesini kullandı.

İsrail ara buluculuk için sadece ABD'yi istiyor

"ABD TEK DOSTUMUZ"

Netanyahu, ülkesinde bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i "İsrail'in hakiki ve harika dostu" diye nitelendirerek, "Pence ile güvenlik ve barış olmak üzere iki önemli dosyayı görüşeceğim." dedi.

Ürdün ve Mısır'ı kapsayan Ortadoğu turu kapsamında bugün İsrail'e gelen Pence'in resmi ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.

Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Aralık'ta "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çeşitli münasebetlerle yaptığı açıklamalarda, barış sürecinde ABD'nin ara bulucu olmasını kabul etmediğini vurgulamıştı.

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