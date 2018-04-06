İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Filistinlilerin Gazze sınırında yaptığı gösterilere İsrail askerleri gerçek mermi ve gaz bombaları ile müdahale etti.

İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinliyi yaraladı VİDEO



İSRAİL ASKERLERİ MEVZİLENDİ

İsrail askerlerinin geçen hafta olduğu gibi bu haftaki müdahalesi de kanlı oldu. Askerler sınırın bir uyanına mevzilenerek gerçek mermiler ile adeta avlandı. Sınırın diğer tarafıdnan açılan ateş, Filistinlilere isabet etti.

40 KİŞİ YARALANDI

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptığı barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında çıkan çatışmalarda İsrail askerinin Gazze’nin doğu sınırında toplanan yüzlerce protestocuya ateş açması sonucu 1 gazeteci dahil, 40 kişiyi yaraladığı bildirildi.

ATEŞ CUMASI

Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği barışçıl gösteriler bugün de devam ediyor. Filistinliler tarafından “ateş cuması” olarak adlandırılan gösteride İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çatışmalar başladı.

BÜYÜK TOPRAK YÜRÜYÜŞÜ

Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi yaralanmış ve 22 kişi hayatını kaybetmişti.