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İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

Filistinlilerin gösterilene gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale eden İsrail askerlerinin şiddet uygularken adeta zevk aldığı gözlendi.

Haber Merkezi | 21.12.2017 - 04:33..
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İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto edenlere İsrail askerlerinin şiddet uygulaması devam ediyor. Göstericilere gerçek mermiyle müdahale eden İsrail ordusu, küçük çocuklara ve kadınlara da şiddet uygulamaktan geri kalmıyor.

İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

YÜZ İFADELERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

İsrail askerlerinin göstericiler arasındaki çocukları yerlerde sürüklerken, protesto göstericilerine gaz bombası atarken yüzlerindeki gülümseme Reuters kameralarına takıldı.

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze bölgelerinde, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine gösterilen tepkilerde, İsrail askerinin yaraladığı ve öldürdüğü Filistinli sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

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İsrail askerleri keyif alarak işkence yapıyor

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