İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi rüşvetten 'şüpheli'

İsrail medyası yeni bir iddayla daha sarsıldı. Bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi hedeflerin ortasında kaldı.

RÜŞVET ALDIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Üst düzey polis yetkilisi Uri Kanar, Tel Aviv’deki mahkemede, Sara Netanyahu’nun rüşvet aldığından şüphelendiklerini ifade etti. ‘Dava 4000’ olarak bilinen soruşturma kapsamında daha önce ifade veren Sara Netanyahu cephesinden iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

‘Dava 4000’, Başbakan Netanyahu’nun Bezeq’in patronu Şaul Eloviç lehine düzenlemeler çıkarılmasını sağladığı ve Eloviç’in de karşılığında sahibi olduğu ‘Walla’ adlı haber sitesinde Netanyahu lehinde haberler yayınlattığı yolundaki iddialarla ilgili.

DAHA ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI

Mahkemede konuşan Kanar, Eloviç ve eşi Iris ile Başbakan Netanyahu ve eşi Sara’nın eylemlerinin ekonomik sonuçlarından haberdar olduklarını savundu. Geçen haziranda Sara Netanyahu, pahalı restoran harcamalarını ödemek için devletin parasını harcamakla suçlanmıştı.