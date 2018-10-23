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İsrail basını Veliaht Selman'a methiyeler dizdi

İsrailli yazar Tsvaya Greenfield, Haaretz gazetesinde yer alan makalesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İsrail’in 50 yıldır beklediği lider olduğunu ileri sürdü.

İHA | 23.10.2018 - 16:37..
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İsrail basını Veliaht Selman'a methiyeler dizdi

Suudi Arabistan uluslararası arenada Kaşıkçı olayı nedeniyle itibar kaybediyor, ancak İsrail ile yürütülen ahlaksız birliktelik devam ediyor. Tsvaya Greenfield tarafından kaleme alınan bir makalede, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a methiyeler dizildi.

İsrail basını Veliaht Selman'a methiyeler dizdi

İSRAİL'İN DUASI: PRENS SELMAN

Cemal Kaşıkçı olayında Selman’la ters düşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Greenfield, Selman’ın izole edilmesinin İsrail için yıkım olacağını yazdı.

İsrail basını Veliaht Selman'a methiyeler dizdi

Yazar Greenfield, “İsrail, kendisiyle önemli bir anlaşma yapmaya razı olacak büyük bir Arap liderin gelmesi için 50 yıldır hep dua etti” ifadelerini kullandı.
Yazar, Suudi Veliaht Prens’in itibarının, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayıyla ilgilendirilip zedelenmesinin Orta Doğu’da, İran’a karşı ABD, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ittifaka zarar vereceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prens’in itibarını kaybetmesini istediğini iddia etti.

İsrail basını Veliaht Selman'a methiyeler dizdi

"UZUN YILLARDIR BEKLENEN LİDER"

Yazar, Muhammed bin Selman’ın İsrail’in meşruiyetini isteyen bir Arap lider olduğuna vurgu yaptı. İsrail’in uzun yıllar beklediği bir Arap lider olan Muhammed bin Selman’ın görevden uzaklaştırılmasının İsrail için büyük bir yıkım olacağını söyleyen Greenfield, bunun önceki ABD Lideri Obama’nın İsrail’e karşı siyasetine uyum gösterdiğini yazdı.

İsrail basını Veliaht Selman'a methiyeler dizdi

Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını onaylamıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman ise buna karşı çıkarak Kudüs’ün Müslüman ve Arap kimliğine vurgu yapmıştı.

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