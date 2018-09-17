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İsrail Esad'ın sarayının uydu fotoğraflarını yayınladı

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esad rejimine ait başkanlık sarayının da aralarında bulunduğu bazı stratejik bölgelerin uydudan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

AA | 17.09.2018 - 22:02..
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İsrail Esad'ın sarayının uydu fotoğraflarını yayınladı

İsrail Savunma Bakanlığı, devlet başkanlığı sarayının yanı sıra Şam Havalimanı ve rejime ait bir askeri üssün uydudan çekilmiş fotoğraflarını basınla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada fotoğrafların İsrail'e ait "Ofek 11" adlı istihbarat uydusu tarafından çekildiği belirtilerek, "Bu fotoğraflar OFC 1 isimli ilk İsrail uydusunun fırlatılmasının 30. yıldönümü vesilesiyle sunuldu" ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail basınında, Esad rejimi için stratejik öneme sahip bölgelerin uydu fotoğraflarının Tel Aviv yönetimi tarafından yayınlanması, İsrail'in "taktiksel tehdidi" olarak yorumlandı.

SON 18 AYDA 200'DEN FAZLA HEDEF

İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını sık sık iddia eden İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in Suriye'deki İran varlığına karşı olduğunu dile getiriyor.

Bir süre önce yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkili, son 18 ayda İsrail'in Suriye'de İran'a ait olduğu ileri sürülen 200'den fazla hedefi, çoğunluğu savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarla vurduğunu belirtmişti.

İsrail Esad'ın sarayının uydu fotoğraflarını yayınladı

İsrail Esad'ın sarayının uydu fotoğraflarını yayınladı

İsrail Esad'ın sarayının uydu fotoğraflarını yayınladı

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