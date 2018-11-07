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İsrail, Filistin engereğini kendi ulusal yılanı ilan etti

Filistinlilerin topraklarını adım adım işgal eden İsrail, bu kez 'Filistin Engereği' olarak bilinen yılanı 'İsrail'in ulusal yılanı' ilan etti.

AA | 07.11.2018 - 05:04..
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Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Doğayı Koruma Derneği ile İsrail Doğa ve Parklar Otoritesi, ülkenin ulusal yılanını seçmek için internet üzerinden bir oylama başlattı.

Çok sayıda İsraillinin katıldığı oylamada, "Filistin Engereği" olarak bilinen yılan 9 binin üzerinde oyla "İsrail'in ulusal yılanı" seçildi.

İsrail, Filistin engereğini kendi ulusal yılanı ilan etti

"İSRAİL'İN YAPTIĞI HIRSIZLIK"

"Filistin Engereği"nin İsrail'in ulusal yılanı ilan edilmesine Filistin yönetimi tepki gösterdi.

Filistin Yaban Hayatı Derneği İcra Direktörü İmad el-Atraş, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada İsrail'in tutumunu kınadı.

İsrail'in Filistin'e ait bitki ve hayvanları "çalmak" için uluslararası kampanyalar başlattığını belirten Atraş, "Filistin Engereğini, İsrail'in ulusal yılanı ilan etmek hırsızlıktır. Bu yılan Filistin mirasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

OLDUKÇA ZEHİRLİ BİR TÜR

Boyu 70 ile 120 santimetre arasında değişen ve "Filistin Katır Yılanı" olarak da bilinen bu yılanlar oldukça zehirli.

Tarihi Filistin topraklarının yanı sıra, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de de rastlanan bu yılanlar bölgedeki en tehlikeli yılan türleri arasında gösteriliyor.

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