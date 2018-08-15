İsrailli askerler Filistinli çocuğa saldırdı

İsrail askerlere Gazze'de Filistinli vatandaşların 30 Mart'tan beri düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemini esnasında ateş açarken, saldırı esnasında 12 yaşındaki Filistinli çocuğu başına kurşun parçası isabet etti.

SALDIRILAR DURMUYOR

Filistin halkı "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep etmesi üzerine, İsrail askerleri de ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.