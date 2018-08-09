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İsrail, Gazze bize 36 roket attı diyerek bomba yağdırdı

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaralandı.

AA | 09.08.2018 - 00:21..
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Saldırıda yaralanan 3 kişinin Gazze'nin batısındaki Şifa Tıp Kompleksi'ne, 1 kişinin de Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail, Gazze bize 36 roket attı diyerek bomba yağdırdı

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Açıklamada, ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusu, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket atıldığını" ileri sürerek, Gazze'deki bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Ordunun açıklamasında, atılan roketlerin 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail, Gazze bize 36 roket attı diyerek bomba yağdırdı

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