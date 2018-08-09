İsrail, Gazze bize 36 roket attı diyerek bomba yağdırdı

ABD'ye giden Türk heyet, Dışişleri Bakanlığının ardından Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yaptı.

Avrupa Adalet Divanı, internet ortamında bulunan bir fotoğrafın tekrar paylaşılmadan önce fotoğraf sahibinden izin alınması gerektiğini, aksi takdirde telif hakkı ihlali oluşacağına hükmetti.

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PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

ABD'nin eğittiği ve silahlandırdığı teröristler, sahiplerinin askerlerine saldırmaya başladı. Çavuş Cameron Halokovich'in yaralı sivillere yardım ettiği gören bir PKK'lı, ABD askerini vurdu.