İsrail hükümetine maaş protestosu

İsrail Başkonsolosluğu çalışanları ABD'nin New York kentindeki en işlek cadde "2nd Avenue'de toplandı. Bu bölgedeki başkonsolosluk ofisi önünde hükümetlerini eleştiren göstericiler, maaşlarının yükseltilmesi taleplerini içeren slogan attı.

PANKARTLARLA PROTESTO

İngilizce İbranice pankartlar arasında "Gururlu ama meteliksiz" yazılı pankartlar dikkati çekerken, göstericiler İsrail hükümetinin çalışanlarına ilgi göstermediğinden yakındı. Göstericilerin dağıttığı, "İsrailli diplomatlar şartlarını protesto ediyor: Dünya genelindeki diplomatik misyonları kapatma tehdidi" başlıklı basın bildirisinde de aynı şekilde İsrail hükümetine yönelik eleştiriler yapıldı.

EN SON 1959'DA GÜNCELLENDİ

Bildiride, birçok İsrail elçilik ve konsolosluk çalışanının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bebek bakıcılığı yaptığı ve restoranlarda çalıştıkları belirtildi. Çalışanların maaşları konusunda 4 yıla yakın süredir görüşmelerin sürdüğü ancak maaşların hesaplama yönetiminin en son 1959 yılında güncellendiği kaydedildi.

Dünya genelinde bin 500 çalışanı temsil eden sendikanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olaya doğrudan el atması çağrısı yaptığı bildiride, İsrail Dışişleri Bakanlığının son gün yaptığı "iyileştirme" açıklaması da "Makyavelist" bir çıkış olarak değerlendirildi.