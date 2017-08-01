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İsrail mahkemesinden Kudüs Patrikhanesi aleyhine karar

Mahkeme, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait üç taşınmazı kiralama hakkı olduğuna karar verdi.

01.08.2017 - 20:00
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Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Eski Şehir'deki Bab'ul-Halil bölgesinde bulunan iki otel ve bir apartmanla ilgili olarak patrikhane aleyhine açtığı davanın İsrail mahkemesi tarafından kabul edildiği" belirtildi.

PATRİKHANEDEN KARARA TEPKİ

Açıklamada, patrikhaneye ait söz konusu üç taşınmazın Yahudi yerleşimciler tarafından 99 yıllığına kiralanmasına hak tanıyan mahkeme kararının "yanlış" olduğu vurgulandı.

BU KARAR HRİSTİYANLARI YARALADI

İsrail mahkemesinin verdiği bu kararın, 2004 yılında görevinden alınan Patrik Irenaios Skopelitis döneminde patrikhanenin mali işlerinden sorumlu kişiyle yapılan "yasal olmayan" bir anlaşmaya dayandığı ifade edilen açıklamada, "söz konusu anlaşmanın iptali için patrikhanenin harcadığı tüm çabalara rağmen mahkemenin aldığı bu kararın kendilerini ve tüm Kudüslüleri derinden yaraladığı" ifade edildi.

"BU ZALİM KARAR SAHTEKARLIĞI MEŞRULAŞTIRDI"

Öte yandan, Filistin yönetimindeki Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanlığı da İsrail mahkemesinin verdiği karara tepki gösterdi. Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu zalim karar sahtekarlığı meşrulaştırdığı gibi yerleşimcilere ihlallerini sürdürmesi için de kılıf ve dokunulmazlık sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

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