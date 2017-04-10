İsrail Mısır ile sınır kapısını kapattı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Tanta ve İskenderiye şehirlerinde 43 kişinin öldürüldüğü kilise saldırılarının ardından İsrailliler de dahil turistleri hedef aldığı endişesiyle buraya açılan Taba Sınır Kapısı'nın kapatılmasına karar verildiği" ifade edildi.

"MISIR'I TERK ETME ÇAĞRISI"

Mısır'dan ülkelerine dönmek isteyen İsrail vatandaşlarının bu sınır kapısını kullanabileceği belirtilen açıklamada, buradan Mısır'a geçişlere ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail vatandaşlarına daha önce yapılan "güvenlik tehdidi nedeniyle Mısır'ı terk etmeleri çağrısı" yinelendi.