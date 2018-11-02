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İsrail polisi aşırı Yahudileri atlarla ezdi

İsrail'de yaşayan Ortodoks Yahudiler askere gitmek istemedikleri için gösteri yaptı. Polisin şiddet kullandığı olayda 13 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 04:40..
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İsrail polisi aşırı Yahudileri atlarla ezdi

Bney Brak şehrinde toplanan Ortodoks Yahudiler, atlı polisler tarafından ezildi. Şiddet gören kişiler yerlerde sürüklendi, 13 kişi de gözaltına alındı.

İsrail polisi göstericilere şiddet uyguladı VİDEO

 

ESKİ HAKLARINI İSTİYORLAR

İsrail'de askerlik 18 yaşına giren tüm erkek ve kadınlar için zorunludur. Sadece Tevrat'ı inceleyen Ortodoks Yahudiler hariç.

Ülkenin  ilk başbakanı David Ben-Gurion, 400 aşırı Ortodoks Yahudisine Tevrat'ı incelemek için zorunlu hizmetten kaçınmaya izin verdi.

Eylül 2017'de, İsrail Yüksek Mahkemesi ultra Ortodoks Yahudileri için muafiyetlerin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Askere gitmeme hakkını geri isteyen Ortodoks Yahudiler Bney Brak'ta gösteri düzenledi. Atlı polisler toplanan kalabalığa şiddet uyguladı, atlarla ezdi.

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