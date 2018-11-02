İsrail polisi aşırı Yahudileri atlarla ezdi

Bney Brak şehrinde toplanan Ortodoks Yahudiler, atlı polisler tarafından ezildi. Şiddet gören kişiler yerlerde sürüklendi, 13 kişi de gözaltına alındı.
İsrail polisi göstericilere şiddet uyguladı VİDEO
ESKİ HAKLARINI İSTİYORLAR
İsrail'de askerlik 18 yaşına giren tüm erkek ve kadınlar için zorunludur. Sadece Tevrat'ı inceleyen Ortodoks Yahudiler hariç.
Ülkenin ilk başbakanı David Ben-Gurion, 400 aşırı Ortodoks Yahudisine Tevrat'ı incelemek için zorunlu hizmetten kaçınmaya izin verdi.
Eylül 2017'de, İsrail Yüksek Mahkemesi ultra Ortodoks Yahudileri için muafiyetlerin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.
Askere gitmeme hakkını geri isteyen Ortodoks Yahudiler Bney Brak'ta gösteri düzenledi. Atlı polisler toplanan kalabalığa şiddet uyguladı, atlarla ezdi.