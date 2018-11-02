İsrail polisi aşırı Yahudileri atlarla ezdi

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Kim Kardashian da melek oldu

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Gri kategoride aranan bir terörist öldürüldü

Diyarbakır'daki terör operasyonunda öldürülen bir PKK'lının kimliği belli oldu. Öldürülen teröristin başına 300 bin TL ödül koyulan, 'Gri kategori'de aranan bir PKK'lı olduğu açıklandı.