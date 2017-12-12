İsrail polisinden göstericilere gerçek mermiyle müdahale

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Et-Tur bölgesinde İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Açıklamada, olaylarda İsrail polisinin gerçek mermi kullanması sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı duyuruldu.

Filistin Kızılayı ekiplerinin olay yerinde yaralı gence müdahale ettiği aktarılan açıklamada, İsrail polisinin ise ekibin yaralıyı hastaneye nakletmesine izin vermediği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, yaralı gencin daha sonra İsrail Kızıl Davud Yıldızı ekipleri tarafından polis eşliğinde Batı Kudüs'teki Shaare Zedek Hastanesine nakledildiği bilgisine yer verildi.

Görgü tanıkları ise İsrail'in geçici askeri bölge ilan ettiği Et-Tur bölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasın tepki gösteren Filistinlilerin, İsrail polisine hava fişek ve molotofkokteylleriyle karşılık verdiği ifade edildi.