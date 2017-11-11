İsrail Suriye sınırında bir İHA'yı imha etti

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'nde sınıra yaklaştığı tespit edilen bir İHA'nın Patriot füze savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Adraee, söz konusu İHA'nın saldırı değil keşif amaçlı uçtuğu yönünde bilgiler geldiğini aktardı.

"SINIRI İHLAL ETMEDİ"

İsrailli sözcü açıklamasında ayrıca "İHA, Suriye rejimine ait gibi görünüyor. Silahsızlandırılmış bölgeye girdi. İsrail sınırını ihlal etmedi. Tek bir füze ile imha edildi." ifadelerine yer verdi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.