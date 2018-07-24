İsrail: Suriye'nin savaş uçağını düşürdük

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin militan vekilleri, Meclis'te gerginliğe neden oldu. Alpay Özalan, güçlükle durduruldu.

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Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina çöktü

Sütlüce'de inşaat kazısından kaynaklanan toprak kayması yaşandı ve 4 katlı bir bina çöktü. Çökme sırasında büyük bir panik yaşandı.