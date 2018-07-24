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İsrail: Suriye'nin savaş uçağını düşürdük

İsrail, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 15:18..
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İsrail: Suriye'nin savaş uçağını düşürdük

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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Sözcüsü, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esad rejimine ait Rus yapımı 'Sukhoi' savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

2 PATRİOT FÜZESİYLE VURULDU

İsrail hava sahasının 2 kilometre kadar içerisine girdiği belirtilen Rusya yapımı Sukhoi tipi savaş uçağının 2 Patriot füzesi ile vurulduğu bilgisine yer verildi.

PİLOTUN DURUMU BİLİNMİYOR

İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde uçağın Suriye sınırları içine düşmüş olabileceği, pilotun durumunun bilinmediği ifade edildi.

DAVUT SAPANI’NI KULLANMIŞTI

Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail pazartesi günü ilk kez ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı’nı kullanmıştı.

İsrail Suriye'nin savaş uçağını düşürdü ViDEO

İsrail: Suriye'nin savaş uçağını düşürdük

İsrail: Suriye'nin savaş uçağını düşürdük

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