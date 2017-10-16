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İsrail uçakları Suriye'yi vurdu

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bir uçaksavar mevzisini vurduğu bildirildi.

16.10.2017 - 13:18
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan üzerinde "rutin" uçuş yapan bir İsrail savaş uçağının Suriye'den atılan uçaksavar füzesiyle hedef alındığı öne sürüldü.

"UÇAKSAVAR FÜZESİNDEN SURİYE SORUMLUDUR"

Atılan uçaksavar füzesinin isabet etmediği bildirilen açıklamada, "Buna karşılık uçaklarımız Suriye'deki bir uçaksavar mevsizini vurdu. Atılan uçaksavar füzesinden Suriye rejimi sorumludur." ifadelerine yer verildi.

İsrail uçaklarının hedef aldığı uçaksavar mevzisinin Şam'ın 50 kilometre doğusunda bulunduğu kaydedildi. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejime, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime muhalif örgütlere ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takibe ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu kırmızı çizgileri "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek, bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak ve İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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