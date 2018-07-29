İsrail ve Mısır büyükelçilerinden Türkiye'ye tehditler

Lefkoşa'da yapılan 'Dış Rumlar Konferansı'na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.
BÜYÜKELÇİLERDEN TÜRKİYE'YE ASKERİ TEHDİT
NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre; toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Sammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi ve "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Rum Kesimi büyükelçisi Sammy Ravel
MISIR BÜYÜKELÇİSİ: "ASKERİ MÜDAHALEDEN ÇEKİNMEYİZ"
Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu.
Mısır'ın Rum Kesimi Büyükelçisi Mai Taha Muhammed (sağda)
ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.
ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty