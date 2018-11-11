İsrail'de sirenli saygı duruşu

İsrail'de, ülkenin 70'inci kuruluş yılı kutlamalarıyla bugüne kadar ölen İsrail askerleri ile birlikte Holokost kurbanları anma törenleri bir arada yapılıyor.

ÖLEN 23 BİN KİŞİ İÇİN 2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Ülkenin tamamında iki dakika boyunca sirenler çaldı, sokakta, alışverişte ve trafikte olan hemen herkes 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.

Filistin'de yaptığı katliamlar dünya tarihine geçen İsrail askerleri için 'teröre kurban gidenlere saygı' diye, 23 bin 477 kişi anılıyor.

İsrail'de sirenler çaldı herkes saygı duruşunda bulundu ViDEO

SİRENLER İLE SAYGI DURUŞU

Her yıl 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen bu etkinliklerde saat 10:00'da kentin acil durum sistemini oluşturan sirenler çalmaya başlarken, yollarda araçlarıyla gidenler, yürüyenler durarak saygı duruşu gerçekleştiriyor.