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İsrail'de sirenli saygı duruşu

Türkiye'deki 10 Kasım anma törenlerinin bir benzeri de İsrail'de yapılıyor. Bu yıl 70'inci kuruluş yıldönümü olan İsrail'de caddeler ve sokaklarda sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 13:06..
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İsrail'de sirenli saygı duruşu

İsrail'de, ülkenin 70'inci kuruluş yılı kutlamalarıyla bugüne kadar ölen İsrail askerleri ile birlikte Holokost kurbanları anma törenleri bir arada yapılıyor.

İsrail'de sirenli saygı duruşu

ÖLEN 23 BİN KİŞİ İÇİN 2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Ülkenin tamamında iki dakika boyunca sirenler çaldı, sokakta, alışverişte ve trafikte olan hemen herkes 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.

Filistin'de yaptığı katliamlar dünya tarihine geçen İsrail askerleri için 'teröre kurban gidenlere saygı' diye, 23 bin 477 kişi anılıyor.

İsrail'de sirenli saygı duruşu

İsrail'de sirenler çaldı herkes saygı duruşunda bulundu ViDEO

SİRENLER İLE SAYGI DURUŞU

Her yıl 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen bu etkinliklerde saat 10:00'da kentin acil durum sistemini oluşturan sirenler çalmaya başlarken, yollarda araçlarıyla gidenler, yürüyenler durarak saygı duruşu gerçekleştiriyor.

İsrail'de sirenli saygı duruşu

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