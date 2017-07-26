İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, "Erdoğan İsrail’e öğüt verebilecek en son kişi" sözlerine yer verilirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da, paylaştığı twitter mesajında Erdoğan’ın sözlerini eleştirdi.

YAHUDİ HALKININ BAŞKENTİ KUDÜS'TÜR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon mesajında, "Erdoğan’n kendi ülkesinin sıkıntıları ve sorunları ile ilgilenmesi daha iyi olur. Osmanlı İmparatorluğu’nun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tür ve öyle de kalacaktır. Geçmiş yılların aksine, güvenlik, özgürlük, dini özgürlük ve tüm azınlıkların haklarına saygı göstermeyi taahhüt eden bir hükümet kentidir. Camdan evde yaşayan Erdoğan’ın başkalarının evine taş atmaması gerekir." dedi.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine İsrail detektörleri kaldırmış, yerine yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirileceğini duyurmuştu.