İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 çocuk şehit oldu

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait restoranın Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan oteldeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda, kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

Darbe gecesinin izlerini taşıyan oda olduğu gibi korunuyor

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya düzenlediği saldırıda 2 çocuk şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

Hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle gerçekleşecek olan anma programının hazırlıkların sorunsuz devam ettiğini belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yarın tüm İstanbulluları davet etti.

1 Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı.

2 Adnan Oktar'a destek eylemi Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup, Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

3 Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçı Shakira'yı izlemeye giden Aleyna Tilki, "Bana 30 bin az" dedi.

4 Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama Sinem Gedikli ile samimi görüntüleri ortaya çıkan İntizar, Mustafa Ceceli'nin yaptığının namussuzluk olduğunu söyledi.

5 Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi Bosna'nın NATO'ya katılımını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki gündemlerden bedelli askerliğe değindi. Başkan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi.

6 Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursamayan bir tavır takınması eleştirilere neden oldu.