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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 çocuk şehit oldu

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya düzenlediği saldırıda 2 çocuk şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

AA | 14.07.2018 - 19:35..
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'nin orta kesimlerindeki Ketibe bölgesindeki boş olarak bilinen bir binaya İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 12 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.

Hayati tehlikesi bulunan çocuklar tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

İsrail bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

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