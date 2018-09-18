İsrail'den Rus uçağının düşmesine ilk tepki

Suriye'nin Lazkiye kentine dün gece hava ve füze saldırıları düzenlenirken, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının vurulup düşmesi ve 15 Rus askerine mezar olmasıyla birlikte İsrail-Rusya gerilimi yaşanıyor.

Moskova'nın Rus uçağını çatışma alanına çekip Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulmasını sağlamakla suçladığı İsrail ordusundan yanıt geldi. "ESAD, İRAN VE HİZBULLAH'IN SUÇU" ​'Suriye uçaksavarlarının ateşi sonucu düşen Rus uçağındaki askerler için üzüntü' ifade eden İsrail ordusu (IDF), ''İsrail bu olaydan tümüyle Esad rejimini sorumlu tutuyor'' diyerek ekledi: ''Aynı zamanda İran ve Hizbullah terör örgütünü de sorumlu tutuyor.''

RUSYA İLE İSRAİL ARASINDA UÇAK GERİLİMİ

İsrail Savunma Birlikleri, "Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'la yaptığı telefon görüşmesinde Rus uçağının 15 mürettebatıyla Akdeniz'de düşmesinin sorumlusunun İsrail olduğunu söylemesinin ardından İsrail ordusundan açıklama geldi.