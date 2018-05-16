İsrail'in İstanbul Başkonsolosu gönderildi

İsrail, Kudüs'te ABD'nin Başkonsolosluk açtığı gün, barışçıl gösteriler yapan Filistinlileri katletti. Dünyadan büyük tepkilerle karşılaşan bu katliam sonrası Türkiye de tepki niteliğinde, önemli kararlar almaya devam ediyor.

DÜN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KOVULMUŞTU

Dün İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığı tarafından çağırılarak ülkesine geri gönderildi. Ayrıca kendisine İsrail'in Gazze'deki olaylar nedeniyle protesto edildiği bildirildi.

BAŞKONSOLOS EVİNE GÖNDERİLDİ

Bugün de yine tepki niteliği taşıyan önemli bir karar verdildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yossi Levi Sfari'nin bir süreliğine ülkesine dönmesini istediğini bildirdi.