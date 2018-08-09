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İsrail'in saldırısında hamile anne ve bebeği şehit oldu

İsrail uçaklarının gece yarısından sonra Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli aileye mensup biri bebek iki kişi şehit oldu.

AA | 09.08.2018 - 05:45..
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 23 yaşındaki hamile bir annenin ve 1,5 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in saldırısında hamile anne ve bebeği şehit oldu

BABA MUHAMMED YARALI

İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan'ın şehit olduğunu, eşi Muhammed'in ise yaralandığını duyurdu.

Kudra ayrıca, dün akşamdan bu yana düzenlenen saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısının 12'ye yükseldiğini belirtti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğu ifade edilmişti. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 6 Filistinli yaralanmıştı.

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