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İsrailli bakanın BAE ziyaretinden sıcak mesaj

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Umman ziyareti büyük yankı uyandırırken, bir Arap ülkesinin daha İsrail'i resmen tanıması gündem oldu.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 12:48..
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyareti büyük tartışmalara neden olmuştu. İsrail'in Maskat hükümeti tarafından resmen tanınması anlamına gelen bu ziyaret tepkilere yol açarken, ziyartte çekilen bir kare fotoğraf tartışmaları alevlendirdi.

İsrailli bakanın BAE ziyaretinden sıcak mesaj

UMMANLI, SPOR BAKANIYLA EL ELE DİZ DİZE

Netanyahu'nun Umman Sultanı Kâbus bin Said ile görüştüğü sırada ekibi de temsilcilerle diplomatik temaslarını sürdürüyordu. Onlardan biri de İsrail Kültür Ve Spor Bakanı Miri Regev oldu.

Regev, Dubai'de, BAE Judo Federasyonu Başkanı Nasser el-Tamimi ile bir araya geldi ve adeta İsrailli bakan el-Tamimi ile el ele diz dize oturdu.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Görüşme sırasında çekilen bir kare fotoğraf gündeme bomba gibi düşerken, görüşmenin BAE'de yapılan haremlik selamlık yapılan görüşmelere hiç benzememesi ve el-Tamimi'nin halinden memnun tavırları tartışmalara neden oldu.

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