İsrailli Bakan Elkin Kudüs kararını 'yetersiz' buldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı İsrail'de memnuniyetle karşılansa da, Kudüs işlerinden sorumlu bakan Zeev Elkin'den farklı bir açıklama geldi. Elkin, Trump'ın konuşmasında Kudüs'ün Filistinliler ile İsrailliler bölünmesine kapı araladığını savundu.

Trump konuşmasında Kudüs'ü ‘İsrail'in başkenti' olarak tanımış ancak kentin nihai statüsünün ve İsrail'in kent üzerindeki sınırlarının müzakerelerle belirleneceğini vurgulamıştı. İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Filistinlilere vaat edilen bağımsız devletin başkenti olması öngörülürken, Trump'ın müzakere vurgusu İsrailli bakanı rahatsız etmiş görünüyor.

‘BİRLEŞİK KUDÜS DEMEDİ'

Elkin, Reuters'a demecinde, Trump'ın konuşması için "Kudüs'ün sınırlarının, bir bölünme seçeneğini öngören müzakereler sonucunda belirleneceğini bile söyledi." yorumu yaptı. İsrail hükümetleri BM kararlarına rağmen ‘birleşik Kudüs'ü ebedi başkent' olarak görürken, Elkin Trump'ın ‘birleşik Kudüs' ifadesini ‘planlı olarak' kullanmadığını söyledi.

İsrailli bakan, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in ‘birleşik başkenti' olarak tanımlamış olması halinde ‘çok mutlu olacağını' söyledi; ülkesinin kentin bölünmesine izin vermeyeceğini söyledi. Elkin, "Bu çok, çok önemli bir faktör ve İsrail'in bunu kabul etmeyeceği konusunda şüphem yok. Nihayetinde önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.