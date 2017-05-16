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İşsizlik bir önceki aya göre azaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam çağrısının ardından işsizlik verileri Şubat ayında ilk kez geriledi 284 bin kişi iş sahibi oldu.

16.05.2017 - 07:15
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İşsizlik bir önceki aya göre azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Şubat'ta istihdam seferberliği yapmıştı.

10 AY SONRA İŞSİZLİK RAKAMLARI GERİLEDİ

Erdoğan'ın bu çağrısı ilk meyvelerini verdi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; ocak ayında yüzde 13 olan işsizlik yüzde 12,6'ya geriledi. İşsizlitk rakamları 10 ay sonra düştü. Ocakta yüzde 24.5 olan genç işsizlik oranı da 23.3'e indi.

İşsizlik bir önceki aya göre azaldı

284 BİN KİŞİ ARTTI

Ocak ayında 3 bin kişilik artışla 26 milyon 672 bine çıkan istihdam edilenlerin sayısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından, şubatta, ocak ayına göre 284 binlik artışla 26 milyon 956 bine ulaştı.

İşsizlik bir önceki aya göre azaldı

Şubat ayında her iş gününde ortalama 14 bin 200 kişilik yeni istihdam sağlandı. İstihdam sayısı, bir önceki yılın şubat ayına göre ise 500 bin kişi arttı. İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.

HİZMET SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR

İstihdamda şubat ayında yaşanan 284 bin kişilik artışın 143 bini tarımda, 63 bini inşaatta, yaklaşık 100 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, sanayide istihdamın 23 bin kişi azaldığı gözlendi. Son 1 yıllık dönemdeki 500 bin kişilik artışın ise 334 binlik kısmı hizmetler sektöründen kaynaklandı.

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