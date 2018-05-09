İstanbul- Ankara YHT projesinin yüzde 78'i tamamlandı

Gebze - Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattı havadan fotoğraflandı. Hatta döşenen rayların Kızıltoprak İstasyonu’na kadar gelindiği görülürken Haydarpaşa Garı’na son iki istasyon kaldı.

MALTEPE'YE KADAR OLAN KISIM DÖŞENDİ

Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Kadıköy Kızıltoprak İstasyonu’na kadar gelindi. Pendik’ten döşenmeye başlayan tren hattındaki rayların Maltepe’ye kadar olan kısmının döşendiği görüldü.

PROJENİN YÜZDE 78'İ TAMAMLANDI

Kızıltoprak İstasyonu’na kadar olan hattın raylarının döşenmesiyle Haydarpaşa Garı’na 2 istasyon kaldı. Bunun ile birlikte hattın yüzde 78’i tamamlanmış oldu. Hattın ağustos ayı içinde inşaatının bitirilmesi 1,5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerini tamamlanarak ve test işlemlerini gerçekleştirilerek sene sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan YHT'deki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde rayların Kızıltoprak'a kadar uzandığı görülürken, çalışmaların hızla devam ettiği görülüyor. Proje tamamlanırsa çıkış durağı olarak Pendik olacak ve Pendik'ten Ankara'ya ulaşım 4 saat 15 dakikayı bulacak.

İSTANBUL ANKARA HIZLI TREN DURAKLARI

İstanbul Ankara Ankara arasında sefer yapan hızlı trenlerin durakları; Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Polatlı, Lale Ankara olacak.